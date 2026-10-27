Basketball: EuroLeague-Endrunden 2027 und 2029 in Abu Dhabi

Das "Final Four" der Basketball-EuroLeague kehrt in die Vereinigten Arabischen Emirate zurück.

Das Finalturnier der Basketball-EuroLeague kehrt 2027 und 2029 nach Abu Dhabi zurück. Das gab das Kultur- und Tourismus-Ministerium der Vereinigten Arabischen Emirate gemeinsam mit der EuroLeague am Dienstag bekannt.

Die beiden Halbfinals und das Finale des höchsten europäischen Klub-Wettbewerbs sollen im kommenden Jahr Ende Mai über die Bühne gehen.

Bereits 2025 hatte das Final Four in Abu Dhabi stattgefunden, als sich Fenerbahce Istanbul zum Sieger gekrönt hatte. „Gemeinsam“ habe man damals „eines der besten Final Fours in unserer 26-jährigen Geschichte auf die Beine gestellt und damit die enorme weltweite Anziehungskraft der EuroLeague unter Beweis gestellt“, sagte EuroLeague-Präsident Dejan Bodiroga. In diesem Jahr fand das Final Four in Athen statt.