Dubai deklassiert den FC Bayern

Die Fans der Basketballer von Bayern München müssen weiter auf den ersten Heimerfolg warten. Der stark besetzte Gegner überrollt die Münchener vor der Pause.

Die Basketballer des FC Bayern München haben in der EuroLeague erneut ein Comeback verpasst und im Kampf um die Playoffs einen weiteren bitteren Rückschlag erlitten.

Wie schon zuletzt bei Besiktas Istanbul verschlief das Team von Anton Gavel völlig den ersten Durchgang. Gegen das mit Ex-NBA-Spielern gespickte Dubai Basketball setzte es ein 91:107 (36:63). Mit nur zwei Siegen bei fünf Niederlagen steckt der deutsche Vizemeister damit im letzten Drittel der Tabelle fest.

EuroLeague: FC Bayern völlig überrumpelt

Coach Gavel hatte im Vorfeld noch gefordert, dass „Außenseiter“ Bayern über sich hinauswachsen müsse, um den Fans den ersten Heimsieg zu schenken. „Jetzt müssen wir einfach auch gegen Teams liefern, die auf dem Papier sicher sehr stark aufgestellt sind“.

Dubai nahm den fahrigen Bayern aber vor allem zu Beginn mit ihrem druckvollen Spiel immer wieder den Ball ab und spielte sich zeitweise in einen Rausch. Bei den Gästen war vor allem Center Mfiondu Kabengele kaum zu stoppen, er kam als Topscorer auf 24 Punkte. Der treffsichere Dreierschütze Davis Bertans, der zwischen 2016 und 2024 in der NBA aktiv war, steuerte neun Punkte bei.

Die Bayern entschieden immerhin das dritte Viertel für sich, bester Werfer war Duane Washington mit 17 Punkten. Für den Tabellenführer der Basketball-Bundesliga geht es am kommenden Dienstag in der EuroLeague weiter. Dann steht ein Gastspiel beim spanischen Topklub FC Barcelona an.