Start der EuroLeague: Teams, Transfers, Übertragung

Die EuroLeague startet wieder. Der FC Bayern Basketball will neu angreifen. Einige Teams haben einen turbulenten Sommer hinter sich. Eine Revolution steht an.

Geht die EuroLeague in ihre letzte Saison unter den gegebenen Strukturen? Kommt die NBA Europe? Gibt es eine Kooperation? Ein Jahr vor dem geplanten Einstieg der Milliardenliga aus Nordamerika ist noch fast alles offen. Fest steht: Nach einem turbulenten Sommer wollen sich 20 Teams den bedeutendsten Titel im europäischen Vereinsbasketball sichern.

Der FC Bayern will dabei deutlich besser abschneiden als in der vergangenen Saison. Mit Neu-Trainer Anton Gavel sollen auch die Topfavoriten geärgert werden. Der Druck ist jedoch groß. „Das ist nicht Bayern München“, sagte der Ehrenpräsident Uli Hoeneß beim Festakt zum 80-jährigen Bestehen der Basketball-Abteilung des Klubs zuletzt mit Blick auf die vergangenen Monate. Am Donnerstag startet der FC Bayern ab 18 Uhr gegen Hapoel Tel Aviv. SPORT1 fasst alles Wichtige zur EuroLeague zusammen.

Andreas Obst will mit dem FC Bayern wieder für Furore sorgen Andreas Obst will mit dem FC Bayern wieder für Furore sorgen © IMAGO/Beautiful Sports International

Was ist besonders?

Es könnte die letzte Auflage des Wettbewerbes unter den gegebenen Strukturen sein, sollte die NBA wirklich eine NBA Europe wie geplant ab kommendem Jahr einführen – als Konkurrent oder als Partner, beides ist möglich. Die NBA macht gemeinsame Sache mit dem Weltverband FIBA, der ein – vorsichtig gesagt – schwieriges Verhältnis zur EuroLeague hat. Und doch werden die Stimmen immer lauter, die für eine gemeinsame Lösung plädieren. Zwei konkurrierende Wettbewerbe machen „keinen Sinn“, sagt Adrian Sarmiento als Geschäftsführer des FC Bayern Basketball.

Was ist neu?

Zunächst einmal ist mit Besiktas Istanbul ein neues Team in der Liga. Die Türken füllen das Loch, das die insolvente AS Monaco hinterließ. Zudem wurden einige Regeln erneuert. Besonders im Fokus steht dabei die immer wieder umstrittene Foulregel bei Wurfversuchen. Nach neuer Definition beginnt die Wurfbewegung nun erst, wenn ein Spieler Schultern und Ball gezielt nach oben zum Korb bewegt. Zuletzt versuchten immer wieder Spieler Freiwürfe durch die Regellücke zu schinden.

Was hat sich auf dem Markt getan?

Es war ein besonderer Transfersommer, der von Chaos geprägt war. Monaco musste sich zurückziehen und so kamen viele Stars wie der deutsche Held Daniel Theis auf den Markt. Dann wollte ASVEL in Frankreich mit Coach Tony Parker riesige Pläne umsetzen. Theis und Nick Weiler-Babb waren schon im Anflug. Dann sprangen dem Verein aber Sponsoren ab. Nun herrscht doch wieder Sparkurs.

Nationalspieler Maodo Lo hat bei Zalgiris Kaunas zwei neue Topstars an seine Seite bekommen mit NBA-Urgestein Jonas Valanciunas und Ex-Münchner Carsen Edwards. EuroLeague-Legende Mike James ging von Monaco zu Anadolu Efes.

Aus deutscher Sicht sind die Wechsel von Isaac Bonga zu Panathinaikos Athen und von David Krämer sowie Nick Weiler-Babb zu Roter Stern Belgrad als Ausrufezeichen zu bewerten. Dylan Osetkowski sucht nun bei Valencia ein neues Glück. Und Theis? Der unterschrieb nach all dem Trubel bei Maccabi Tel Aviv. Insgesamt sind 15 Deutsche in der EuroLeague aktiv.

DEINE MEINUNG

Wer sind die Favoriten?

In dieser Saison scheint das Rennen so offen wie lange nicht. Real Madrid gilt traditionell als Favorit. Die griechischen Vereine Panathinaikos mit Bonga und Olympiakos Piräus haben Star-Ensembles zusammen. Mit Fenerbahce und Efes wird auch ein türkisches Duo hochgehandelt. Kaunas mit Lo und Dubai werden auch gute Chancen zugesprochen.

Was macht der FC Bayern?

In der vergangenen Saison enttäuschten die Münchner und feierten nur 17 Siege in 38 Partien. Das brachte nur Rang 13 von 20 ein. Nun soll mit dem neuen Coach Anton Gavel vieles besser werden. Der Kader bekam einen kompletten Neuanstrich. Unter anderem kam Nationalspieler Johannes Thiemann aus Japan. Viel wird zudem von Spielmacher Rokas Jokubaitis abhängen , der die vergangene Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses komplett verpasste.

Wer überträgt?

Seit Jahren liefert Magenta Sport den Fans alles. Neben allen Partien im Einzelstream bietet der Sender zudem auch eine Konferenz an. Die Spiele des FC Bayern werden allesamt neben einem Kommentator auch von einem Experten begleitet.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach