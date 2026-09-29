EuroLeague: Bayern chancenlos in Istanbul

Die Münchner legen bei Fenerbahce einen Fehlstart hin, am Ende steht die erste Niederlage der EuroLeague-Saison.

Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague einen gebrauchten Abend erwischt. Nach einem völlig verpatzten Beginn verlor die Mannschaft von Trainer Anton Gavel beim türkischen Meister Fenerbahce Istanbul mit 76:100 (31:50), nach dem Auftaktsieg gegen Hapoel Tel Aviv (86:84) wurden den Münchnern klar die Grenzen aufgezeigt.

Bereits im ersten Viertel lagen die Bayern gegen die heimstarken Türken, die in der vergangenen Saison das Halbfinale erreicht hatten, mit 18 Punkten zurück. Spätestens gegen Ende des dritten Spielabschnitts war die einseitige Partie beim Zwischenstand von 44:72 aus Münchner Sicht entschieden, Fenerbahce nahm anschließend einige Gänge raus.

Duane Washington stemmte sich am Bosporus mit 20 Punkten gegen die klare Niederlage der Bayern, die am Samstag noch Meister Alba Berlin in der Bundesliga (95:61) deklassiert hatten. Bei den Gastgebern trafen fünf Spieler zweistellig, mit 19 Zählern steuerte Talen Horton Tucker die meisten zum Sieg bei. Der frühere Münchner Wade Baldwin IV. zeigte mit 13 Punkten gegen seinen Ex-Klub eine starke Leistung.

Für die Bayern geht es am Freitag (20.00 Uhr/MagentaTV) mit dem ersten Heimspiel der EuroLeague-Saison gegen Partizan Belgrad weiter. Zwei Tage später kommt es in der Liga zum Duell mit Spitzenreiter Baskets Oldenburg.