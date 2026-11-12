Ulm holt Stanic als „Brecher unter dem Korb“

Der Center wechselt aus Frankreich zum Meister von 2023.

Nach einem Jahr in Frankreich kehrt Filip Stanic in die Basketball Bundesliga (BBL) zurück und verstärkt ratiopharm Ulm. Der Center sei als „Brecher unter dem Korb“ vorgesehen, teilte der deutsche Meister von 2023 mit, Stanic kommt von Chorale Roanne Basket.

Stanic (28) soll die Lücke füllen, die Nationalspieler Christian Sengfelder im Sommer durch seinen überraschenden Abgang zu San Pablo Burgos/Spanien hinterlassen hat. Der Rückkehrer kennt die Liga bestens, spielte bereits für Oldenburg, Chemnitz, Würzburg und Bamberg.

Stanic-Debüt für Ulm schon am Samstag?

„Es ist großartig, einen deutschen Spieler mit Filips BBL-Erfahrung ins Team zu bekommen. Wir freuen uns darauf, ihn so bald wie möglich in unser System zu integrieren“, sagte Ulms Headcoach Ty Harrelson.

Stanic, der 2021 zweimal für die deutsche Nationalmannschaft aufgelaufen war, soll möglichst schon am Samstag (18.30 Uhr/Dyn) im Heimspiel gegen Science City Jena eingesetzt werden. Der Neuzugang war im Oktober 2025 von Oldenburg nach Roanne gewechselt.