Bayern trotzen EuroLeague-Enttäuschung

Die Basketballer von Bayern München machen gegen die Towers nach der Pause Ernst - und springen zurück an die Tabellenspitze.

In der EuroLeague hinter den Ansprüchen, national weiter makellos: Die Basketballer von Bayern München haben in der Bundesliga den fünften Sieg im fünften Spiel gefeiert und die Tabellenführung zurückerobert.

Das Team von Trainer Anton Gavel besiegte am sechsten Spieltag die Towers Hamburg nach kleineren Startschwierigkeiten mit 96:77 (42:41), nach dem 85:63 im Achtelfinale des BBL-Pokals gelang der zweite klare Erfolg über die Hanseaten binnen sieben Tage.

MarJon Beauchamp war der beste Schütze der Bayern MarJon Beauchamp war der beste Schütze der Bayern © picture-alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Jenni Maul

BBL: Bayern zurück an der Spitze

Die Münchner (10:0) verdrängten das Überraschungsteam Gladiators Trier (10:2 Punkte) wieder von der Spitze.

MarJon Beauchamp war mit 22 Punkten bester Schütze der Bayern, die in der BBL zwar dominieren, auf internationalem Parkett zuletzt aber enttäuschten. Die Towers ärgerten den Favoriten bis zur Halbzeit, durch ein starkes drittes Viertel (29:12) zogen die Gastgeber aber davon.

Nach dem Traumstart mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen mussten die Löwen Braunschweig den nächsten Dämpfer hinnehmen. Der Klub von Gesellschafter Dennis Schröder verlor beim Aufsteiger Phoenix Hagen mit 73:88 (37:48) und kassierte die zweite Niederlage nacheinander, auch im BBL-Pokal sind die Niedersachsen schon ausgeschieden.