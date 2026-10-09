Die Telekom Baskets Bonn sind nicht zu stoppen. Mit 49 Punkten Differenz fegen die Bonner Science City Jena vom Parkett. Nur einmal gewann der Klub in der Liga noch deutlicher.

Die Telekom Baskets Bonn haben ihren höchsten Sieg seit 23 Jahren in der Basketball-Bundesliga gefeiert. Das Team von Headcoach Marko Stankovic fertigte am fünften BBL-Spieltag Science City Jena mit 115:68 (54:33) ab.

Höher in der Liga hatten die Rheinländer nur im März 2003 gegen s.Oliver Würzburg (108:60) gewonnen. Point Guard John-Michael Wright war am Freitag mit 20 Punkten Topscorer der Bonner, die sich mit 47 Zählern Vorsprung durchsetzten.

Bonner Optimismus nach drittem BBL-Sieg

„Mit der Truppe ist alles möglich. Aber wir müssen es Spiel für Spiel sehen“, sagte Baskets-Shooting Guard Joel Aminu (14 Punkte) am Dyn-Mikrofon über die Aussichten des Champions-League-Siegers von 2023. Für Bonn war es der dritte Ligasieg im fünften Spiel. Jena liegt mit zwei Erfolgen bei drei Niederlagen noch solide.

Der höchste Erfolg der noch jungen BBL-Saison war es dennoch nicht. Vizemeister Bayern München hatte erst am vergangenen Sonntag die EWE Baskets Oldenburg mit 53 Punkten Differenz (113:60) geschlagen.