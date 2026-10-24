Die Gladiators holen in Vechta den fünften Sieg im sechsten Spiel. Ein Team der zwei Gesichter bleiben derweil die Telekom Baskets Bonn.

Die Gladiators Trier mischen weiter die Basketball Bundesliga (BBL) auf. Das Überraschungsteam von Trainer Jacques Schneider holte beim 97:88 (43:35)-Auswärtssieg gegen Schlusslicht Rasta Vechta den fünften Sieg im sechsten Saisonspiel und verdrängte Bayern München zumindest bis Sonntag von der Tabellenspitze.

Triers Sportlicher Leiter Ralph Held gewann damit auch das Duell mit seinem Sohn Christian, dem Headcoach in Vechta. Eli Brooks erzielte 22 Punkte für die Gladiators, die in der Liga nur zum Saisonstart verloren hatten und seitdem acht von neun Pflichtspielen für sich entschieden.

Terrell Harris (r.) im Gladiators-Trikot Terrell Harris (r.) im Gladiators-Trikot © picture alliance / Eibner-Pressefoto/SID/Eibner Pressefoto

BBL: Bonn kann auswärts nicht gewinnen

Ein Team der zwei Gesichter bleiben derweil die Telekom Baskets Bonn. Das 68:84 (29:43) bei den MHP Riesen Ludwigsburg war die dritte Niederlage im dritten Auswärtsspiel. In eigener Halle hat Bonn dagegen alle drei Begegnungen gewonnen.

Einen Kraftakt benötigte der Syntainics MBC bei seinem schon vierten Saisonsieg. Gegen die Rostock Seawolves lag das Team von Trainer Vladimir Jovanovic eine Minute vor Schluss 82:88 zurück, ehe Spencer Reaves mit zwei Dreiern die Verlängerung erzwang. Am Ende hieß es 103:98 (88:88, 48:43) für den MBC, Reaves kam auf 33 Punkte.