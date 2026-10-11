Gegen Ludwigsburg büßen die Niedersachsen ihre bis dato makellose Bilanz ein.

Die Löwen Braunschweig haben in der Basketball Bundesliga (BBL) ihre erste Saisonniederlage kassiert und liegen nicht mehr auf Augenhöhe mit Tabellenführer Bayern München.

In einer bis zum Schluss umkämpften Partie unterlagen die Niedersachsen den MHP Riesen Ludwigsburg in der heimischen Volkswagenhalle nach Verlängerung mit 98:107 (89:89, 42:44) und gingen nach drei Auftaktsiegen erstmals als Verlierer vom Platz.

Ludwigsburg siegt nach Verlängerung

Ludwigsburg, bei denen Elijah Hughes mit 22 Punkten bester Werfer war, machte den Gastgebern mit Gian Aydinoglu als Topscorer (17) vor allem in den ersten drei Vierteln das Leben schwer und hielt durchgängig einen Zwei-Punkte-Vorsprung aufrecht. Erst im Schlussviertel kam Braunschweig auf, ging beim Stand von 82:80 erstmals in Führung, musste sich jedoch mit der Verlängerung abfinden.

Dort machte Ludwigsburg dann den frischeren Eindruck und zog schnell davon, während den Löwen unter dem Korb die Effektivität abging.

In der Tabelle liegen die Löwen (6 Punkte), die mit Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder einen prominenten Gesellschafter haben, auf Rang drei hinter München (acht Punkte) und den Gladiators Trier, die ebenfalls jeweils vier Siege auf dem Konto, allerdings ein Spiel mehr absolviert haben.