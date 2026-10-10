Die Münchner liegen früh deutlich zurück und tun sich lange schwer. Am Ende wird die weiße Weste gewahrt.

Bayern München hat nach Startschwierigkeiten seine weiße Weste in der Basketball Bundesliga gewahrt. Am fünften Spieltag der BBL benötigte der Vizemeister lange, um den Ballast der jüngsten EuroLeague-Enttäuschungen abzuschütteln und bei den Niners Chemnitz mit 87:83 (45:50) zu siegen.

Bayern drehen Fehlstart, siegen erneut

Nur 42 Stunden nach der Schlusssirene vom 87:94 gegen das von Bundestrainer Álex Mumbrú betreute Virtus Bologna auf internationalem Parkett avancierte Nationalspieler Andreas Obst (16 Punkte) zum Topscorer der Münchner – die erbitterte Gegenwehr erhielten, aber letztlich auch ihr viertes Saisonspiel in der BBL gewannen.

Schnell lag der Titelfavorit vor 5000 Zuschauern 13:21 zurück. Headcoach Anton Gavel nahm eine Auszeit und tobte, weil seine Spieler überhaupt keinen Zugriff hatten. „Sie laufen dahin, wo immer sie wollen. Sie passen, wohin immer sie wollen. Sie werfen, wann immer sie wollen“, brüllte der frühere Nationalspieler.

Bis zum Seitenwechsel fanden die mit Welt- und Europameistern gespickten Münchner, bei denen am Samstag eine schwache Dreierquote von 17 Prozent und viele leichte Ballverluste zusammen kamen, kein Rezept gegen die agilen Niners. Danach setzte sich die größere Klasse knapp durch. Chemnitz mit Topscorer Mateo Seric (21 Punkte) steht trotz der starken Leistung bei nur einem Sieg und sortiert sich im Tabellenkeller ein.