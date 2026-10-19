Die Berliner Verletztenliste wird länger. Wegen Problemen an der Wade muss Jack Kayil pausieren.

Der ohnehin von Verletzungen geplagte Basketball-Meister Alba Berlin muss „mehrere Wochen“ auf seinen 20 Jahre alten Leistungsträger Jack Kayil verzichten.

Wie Alba am Montagabend noch vor dem BBL-Pokalduell mit Titelverteidiger Bamberg Baskets bekannt gab, hat sich der gebürtige Berliner eine Muskelverletzung an der Wade zugezogen.

Alba-Verletzungssorgen verschärfen sich weiter

Der Guard, der im Sommer kurz vor einem Wechsel in die NBA stand, vergrößert damit die Berliner Verletzungssorgen um Center Norris Agbakoko (Bruch des Innenknöchels) und Spielmacher Martin Hermannsson (Muskelverletzung).

„Aufgrund der diversen Verletzungen stehen wir immer noch vor einigen Herausforderungen, was die Entwicklung als Team betrifft“, hatte Albas Meistercoach Pedro Calles bereits mit Sorge auf das „Do-or-die-Spiel“ im Pokalachtelfinale gegen Bamberg geblickt. Erst am Freitag hatten die Berliner mit der Verpflichtung des spanischen Nationalspielers Yankuba Sima auf den Engpass auf der Centerposition reagiert.

Nationalspieler Kayil, der in Berlin über einen Vertrag bis 2031 verfügt und dennoch auf eine Zukunft in der NBA hofft, kam bisher in allen fünf Ligaspielen zum Einsatz und legte dabei durchschnittlich 10 Punkte auf.