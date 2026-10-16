Mit der Verpflichtung reagiert der deutsche Meister auf seine Verletzungsprobleme unter dem Korb.

Basketball-Meister Alba Berlin hat auf seine Verletzungsmisere reagiert und den spanischen Nationalspieler Yankuba Sima verpflichtet. Der 30 Jahre alte Center kommt vom EuroLeague-Klub Valencia Basket und erhält einen Vertrag bis Saisonende. Damit fanden die Berliner den benötigten Ersatz für Norris Agbakoko (Bruch des Innenknöchels) unter dem Korb.

Alba holt Center Yankuba

„Gerade zu diesem Zeitpunkt der Saison ist es sehr schwierig, einen Spieler mit Yankubas Fähigkeiten zu finden. Umso glücklicher sind wir über seine Verpflichtung. Er ist ein Center mit einem vielversprechenden Profil und kommt mit großem Ehrgeiz nach Berlin – Yankuba will sich bei uns neu beweisen“, sagte Albas Sportdirektor Himar Ojeda.

Der 2,11 Meter große Big Man war im Vorjahr von Unicaja Málaga nach Valencia gewechselt. Dort legte er in 25 Spielen in der spanischen ACB in im Schnitt 8,5 Minuten Einsatzzeit 3,6 Punkte und 2,0 Rebounds auf. Ähnlich waren seine Statistiken auch bei seinen sechs Auftritten in der EuroLeague.

Seine bislang erfolgreichste Zeit hatte er in Málaga. Mit den Andalusiern gewann er 2024 die Champions League sowie 2025 den Intercontinental Cup, den spanischen Supercup und den spanischen Pokal.