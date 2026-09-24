Die Berliner holen Schwung für das Topspiel am Samstag.

Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat auch das zweite Heimspiel der jungen Saison gewonnen und Selbstvertrauen für den Kracher beim FC Bayern gesammelt.

Alba will weiße Weste behalten

Nach leichten Anlaufschwierigkeiten bezwangen die Berliner am Donnerstag die Skyliners Frankfurt mit 94:83 (41:39) und wahrten ihre weiße Weste.

Am Samstag (15.40 Uhr/ARD) will Alba den starken Saisonstart mit einem Erfolg beim großen Rivalen Bayern München veredeln, das Topspiel am 3. Spieltag kann bereits richtungsweisend sein.

Gegen Frankfurt war Brandon Angel mit 18 Punkten der beste Werfer der Berliner, die mit einem 10:0-Lauf vor der Pause auf die Siegerstraße eingebogen waren und in der zweiten Halbzeit eine deutliche Leistungssteigerung zeigten. Zum Saisonauftakt hatte das Team von Trainer Pedro Calles die Chemnitz 99ers nach starkem Schlussspurt mit 89:82 besiegt.