Wilke über verletzte Fiebich: „Sie ist ja unser Leader“

Nach dem Pflichtsieg in Dänemark in der EM-Qualifikation berichtet Alexandra Wilke über den kurzfristigen Ausfall von DBB-Kapitänin Leonie Fiebich.

Ohne „Leader“ Leonie Fiebich, dafür mit einer dominanten Alexandra Wilke haben Deutschlands Basketballerinnen in Dänemark einen Pflichtsieg (88:71) gefeiert und zugleich einen Charaktertest vor allem im Kollektiv bestanden. „Wir sind die ganze Zeit als Team zusammengeblieben, das war super“, sagte die 30-jährige Wilke, die zum ersten DBB-Sieg in der holprig begonnenen EM-Qualifikation starke 20 Punkte beigesteuert hatte.

Gut, bei der Nummer 57 der Welt gab es für Deutschland eigentlich nur die Option „must win“, wie Wilke betonte. Doch auch der Vierte der Heim-WM musste den kurzfristigen Ausfall der Kapitänin Fiebich erst einmal wegstecken.

„Es war schwer für uns, als wir gehört haben, dass Leo nicht spielen kann“, berichtete Wilke von dem Moment vor dem Duell in Kopenhagens Vorort Gentofte, als Bundestrainer Olaf Lange Fiebich kurzfristig wegen muskulärer Probleme aus seiner Starting Five streichen musste.

Schließlich sei „sie ja unser Leader“ und mache „immer viel für das Team“, sagte Wilke, die mit den DBB-Frauen nach der verpatzten Auftaktpartie gegen Ungarn ohnehin unter Zugzwang geraten war. Die Spielmacherin der Rutronik Stars Keltern, die neben dem Sport als Lehrerin arbeitet, zog aber offenbar die richtigen Schlüsse.

„Wir wussten alle, dass wir ein bisschen mehr in die Bresche springen müssen“, sagte Wilke, die einzig von Teamkollegin und WNBA-Profi Frieda Bühner (23 Punkte) übertroffen wurde.

Zum nächsten „must win“, dem letzten Länderspiel eines aufregenden Basketballjahres, geht es in den Süden Europas nach Odivelas, wo am Dienstag Portugal wartet (20.00 Uhr/MagentaTV). Davor möchte Wilke „einmal gut recovern, dann noch einmal dem Druck standhalten“.

DEINE MEINUNG

Mit oder ohne Vielspielerin Fiebich (New York Liberty), die bei der WM im Sommer mit einem Ermüdungsbruch gespielt hatte, sieht Lange aber keinen Grund für einen neuerlichen Rückschlag bei den zweikampfstarken Portugiesinnen. „Mit den Ansätzen von heute bin ich mir sicher, dass wir bereit sein werden.“