Rollstuhl-Basketballer Gloßner ist „Sport-Stipendiat des Jahres“

Lukas Gloßner überzeugt nicht nur auf dem Basketballfeld, sondern auch im Hörsaal. Für seine Leistungen in Spitzensport und Studium erhält der 25-Jährige eine besondere Auszeichnung.

Der Rollstuhl-Basketballer Lukas Gloßner ist „Sport-Stipendiat des Jahres“ 2026. Der EM-Bronzemedaillengewinner setzte sich bei einer öffentlichen Online-Abstimmung gegen vier weitere studierende Spitzensportlerinnen und -sportler durch. Die Auszeichnung von Sporthilfe und Deutscher Bank wurde beim POWWOW Sports Festival in Düsseldorf bekannt gegeben.

Gloßner gewann 2025 mit der deutschen Nationalmannschaft Bronze bei der Europameisterschaft in Sarajevo. Auch auf Vereinsebene übernahm er Verantwortung und führte die Thuringia Bulls als Kapitän durch eine erfolgreiche Saison.

Sieg bedeutet Gloßner „unglaublich viel“

Parallel zu seiner sportlichen Karriere absolviert der 25-Jährige ein Masterstudium in Digital Business Management an der AKAD University. Dabei erzielt er nahezu ausschließlich Bestnoten. Zusätzlich arbeitet er und engagiert sich für soziale Projekte. Seinen Alltag bezeichnet Gloßner als „ein minutiös durchgeplantes Tetris-Spiel“.

„Allein unter den Top 5 zu sein, war für mich schon eine riesige Wertschätzung. Jetzt tatsächlich zu gewinnen und zu sehen, wie viele Menschen für mich abgestimmt und mich unterstützt haben, bedeutet mir unglaublich viel“, sagte Gloßner nach der Bekanntgabe.

Bei der Wahl vom 21. Oktober bis zum 6. November ließ er vier Konkurrenten hinter sich: Schwimmer Cedric Büssing, Hockeyspieler Jasper Ditzer, Seglerin Katharina Schwachhofer und Leichtathlet Till Steinforth.

18 Monate lang doppeltes Stipendium

Mit dem Titel ist auch eine finanzielle Förderung verbunden. Die Deutsche Bank verdoppelt Gloßners monatliches Stipendium für 18 Monate von 300 auf 600 Euro. Die vier weiteren Finalisten erhalten im selben Zeitraum eine zusätzliche Förderung in Höhe der Hälfte dieses Betrags.

Die Auszeichnung wurde bereits zum 14. Mal vergeben. Im vergangenen Jahr hatte sich 3×3-Olympiasiegerin Marie Reichert den Titel gesichert. Zu den früheren Preisträgern gehören unter anderem Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo, Speerwerfer Thomas Röhler und Rollstuhlbasketballerin Annabel Breuer.

Die Preisträgerinnen und Preisträger der Wahl „Sport-Stipendiat des Jahres“:

2026: Rollstuhl-Basketballer Lukas Gloßner

2025: Basketballerin Marie Reichert

2024: Para-Bogenschützin Flora Kliem

2023: Radsportlerin Ricarda Bauernfeind

2022: Freiwasserschwimmerin Leonie Beck

2021: Kitesurferin Leonie Meyer

2020: Rollstuhlbasketballerin Annabel Breuer

2019: Ski-Freestylerin Kea Kühnel

2018: Speerwerfer Thomas Röhler

2017: Judoka Theresa Stoll

2016: Sprinterin Lisa Mayer

2015: Triathletin Sophia Saller

2014: Weitspringerin Malaika Mihambo

2013: Hockeyspieler Martin Häner

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.