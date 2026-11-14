Nach Fehlstart: DBB-Frauen holen ersten Sieg in der EM-Quali

Die unter Druck geratenen DBB-Frauen tun sich zunächst erneut schwer, können in Dänemark aber die ersten Punkte bejubeln.

Deutschlands Basketballerinnen haben ihren Kater nach dem WM-Hype abgeschüttelt und auf den Fehlstart in der EM-Qualifikation einen wichtigen Pflichtsieg folgen lassen. In Kopenhagens Vorort Gentofte erbeutete das Team von Bundestrainer Olaf Lange mit etwas Mühe einen 88:71 (39:28)-Erfolg bei Gruppengegner Dänemark und holte damit die ersten Punkte im Rennen um das EM-Ticket.

Im mäßig gefüllten Gentofte Sportspark nahmen die DBB-Frauen erst nach einem ausgeglichenen ersten Viertel Fahrt auf, einzig WNBA-Profi Frieda Bühner rief vor der Pause ihre individuelle Qualität ab. Die 22-Jährige kam am Ende als Topscorerin auf 23 Punkte.

Dem DBB-Team, bei dem Vielspielerin und Kapitänin Leonie Fiebich nicht zum Einsatz kam, gelang es letztlich erst im Schlussviertel, sich erheblich abzusetzen. Lichtblicke neben Bühner waren Alexandra Wilke (20 Punkte) oder Emma Eichmeyer (9 Punkte) mit einem starken Drive zum Korb.

„Natürlich ist da Druck“, hatte Lange dem Sport-Informations-Dienst vor dem Duell mit dem Weltranglisten-57. gesagt. Anlass für die ernsten Worte war die bittere Heimniederlage (64:70) am Mittwoch in Hamburg gegen den auf dem Papier stärksten Gruppengegner Ungarn.

Schließlich war, wie Fiebich betont hatte, eine makellose Bilanz in drei „Must-Win-Spielen“ direkt wieder Geschichte und auch die Partystimmung nach dem starken vierten Platz bei der Heim-WM erst einmal verflogen. „Ein Step-Back wäre es, wenn wir uns nicht für die EM qualifizieren“, sagte Fiebich.

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Einen weiteren Schritt nach vorne in Richtung der EM im Juni 2027 können die DBB-Frauen zum Abschluss der Gruppen-Hinspiele am kommenden Dienstag machen. In Odivelas gegen Portugal (20.00 Uhr/MagentaTV) schließt sich das letzte Fenster eines aufregenden Basketballjahres.