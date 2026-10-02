Nationalspielerin Bühner unterschreibt in Prag

Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Frieda Bühner läuft in der WNBA-Pause für den tschechischen Meister auf.

Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Frieda Bühner läuft in der WNBA-Pause für den tschechischen Meister ZVVZ USK Prag auf. Das gab der Klub auf seiner Homepage bekannt, nannte aber keine Vertragsdetails. Die 22-Jährige ist bereits in Prag eingetroffen.

Bühner, die zuletzt mit dem Nationalteam bei der Heim-WM Vierte geworden war, hat gerade erst ihre Rookiesaison bei Portland Fire beendet. Das Team aus Oregon verpasste in der nordamerikanischen Profiliga WNBA die Playoffs.

Ex-Team von Nyara Sabally

Prag spielt in der Königsklasse EuroLeague, gewann den Titel bislang zweimal. Für das Team lief 2023/24 auch Bühners Nationalmannschaftskollegin Nyara Sabally auf.

Luisa Geiselsöder, wie Bühner und Sabally bei der WM dabei, hatte vor drei Wochen in der Türkei bei Fenerbahce Istanbul unterschrieben. Die 26-Jährige steht wie Bühner in Portland unter Vertrag. Dass WNBA-Profis zwischen zwei Spielzeiten in Nordamerika für europäische Klubs auflaufen, ist nicht ungewöhnlich.